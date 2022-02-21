Специалисты завершили строительство новостройки на 834 квартиры в ЮВАО Москвы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

1, 1-й Грайвороновский проезд, Москва, Россия Карта всех событий

Строительство жилой многоэтажки на 834 квартиры завершилось в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора в понедельник, 21 февраля.

Уточняется, что новостройку возвели в 1-м Грайвороновском проезде.

По словам руководителя ведомства Игоря Войстратенко, в настоящий момент ведется подготовка документов для ввода здания в эксплуатацию.

Так, площадь шестисекционного дома разной этажности составила более 68 тысяч квадратных метров. Помимо жилых помещений, парковок и помещений общего пользования, здесь предусмотрены магазины, аптека, заведения общепита и банк.

Дворовую территорию многоэтажки также благоустроили. Специалисты установили беседки и лавочки, оборудовали детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха и пешеходные дорожки.

— Проект обеспечивает безбарьерную среду для маломобильных групп населения: специально оборудованные места отдыха с навесами, входы в подъезды и помещения общественного назначения без лестниц и пандусов с планировочной отметки земли, широкие холлы и лестницы, лифты, оснащенные поручнями, визуальными и тактильными средствами информации, и другие условия для беспрепятственного и удобного передвижения, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В 2021 году в Новой Москве ввели в эксплуатацию 154 объекта капитального строительства, общая площадь которых составила 1,97 миллиона квадратных метров.