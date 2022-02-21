Опрос ВЦИОМ: Около 80 процентов россиян поддержали прием беженцев из ДНР и ЛНР

Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва

ВЦИОМ провел опрос среди россиян на тему отношения к приему беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Поддерживают эту инициативу 78 процентов респондентов, еще 13 процентов высказались против.

Решение президента РФ Владимира Путина о выплате приехавшим гражданам республик по десять тысяч рублей также нашло отклик среди россиян. Его одобрили 75 процентов опрошенных, а 18 процентов сообщили, что они против.

За помощь беженцам волонтерами из регионов РФ высказались 82 процента, затруднились ответить 12 процентов россиян, а резко против выступили всего четыре процента, говорится в опросе ВЦИОМ.

Россиян опрашивали с помощью телефонного интервью. В исследовании приняли участие 1600 граждан старше 18 лет.

Российские регионы помогают беженцам из Донбасса. Власти Пензенской, Ростовской, Воронежской, Саратовской и Курской областей объявили режим ЧС, чтобы оказать им всю необходимую поддержку.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области. Пушилин заверил, что эвакуированных обеспечат всем необходимым.

О том, как прошла эвакуация населения ДНР, где расселились жители республики и как они сами оценивают ситуацию в Донбассе, можно прочесть в материале «Вечерней Москвы».