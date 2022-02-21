«Обстрелы для нас как «здрасте»: отказавшийся от эвакуации шахтер рассказал о ситуации в ДНР

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Эвакуация мирного населения продолжается в ряде городов и поселков ДНР, в первую очередь вывозят детей и женщин. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал житель Макеевки, шахтер Анатолий Цветков, который решил остаться в родном городе.

— У нас в шахте обычно погибают либо новички, либо уж слишком опытные, которым все кажется привычным... К чему я это? А к тому, что мы уже привыкли ко всему: обстрелы для нас как «здрасте». И они продолжаются сейчас, есть погибшие, — сказал собеседник.

Он отметил, что мужское население преимущественно отказывается от эвакуации и отправляется на места сбора, чтобы уйти добровольцами на фронт.

— Уезжают женщины и дети. Мужчины, если они мужчины идут в военкоматы. У нас и эвакуация, и мобилизация. В общем, паники нет. Деток жалко до слез... Вспоминаются слова Маргариты Симоньян (главного редактора RT — прим. «ВМ»): «Россия-матушка, забери Донбасс домой», — сказал Цветков.

Местный житель добавил, что семьи уезжают и не надеются уже на то, что увидятся с родными.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области.

Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичными обращением. Мужчинам, которые способны взять оружие, по его словам, следует защищать республику.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о взрывах под Ростовом на российско-украинской границе является недостоверной. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова лидера бездушными и циничными.

По состоянию на 20 февраля в Россию прибыли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, 419 беженцев обратились за медицинской помощью, из них 74 — дети.