Московские врачи за 24 часа вылечили еще 12 280 пациентов от COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Столичные врачи за минувшие сутки вылечили еще 12 820 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы во вторник, 22 февраля.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 2 443 899 пациентов.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 4 250 новых случаев заражения COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 646, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 499.

Еще 85 пациентов за сутки скончались, говорится в сообщении.

Более двух тысяч коек в столице возвращаются к плановому режиму работы после обострения ситуации с коронавирусом. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в настоящий момент в городе наблюдается стабилизация распространения COVID-19. Так, сейчас врачи ежедневно фиксируют почти в пять раз меньше заболевших, чем в период пиковых значений конца января.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением COVID-19 рассказал, что особое внимание московские врачи уделяют заболевшим коронавирусом пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями.