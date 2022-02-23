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Движение трамваев на Лодочной улице восстановили

Георгий Соланович

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Движение трамваев на Лодочной улице восстановили
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Лодочная улица Карта всех событий

Движение трамваев № 6 на Лодочной улице восстановлено. Об этом в среду, 23 февраля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

До этого появилась информация о том, что трамваи № 6 задерживаются в районе остановки «Восточный мост» по техническим причинам. Маршрут был временно изменен. Департамент транспорта призвал горожан быть внимательными на дорогах и следить за объявлениями водителей.

23 февраля сообщалось, что движение пяти трамваев на Авиационной улице восстановлено. Ранее стало известно, что движение трамваев на участке временно прекращено.

Днем 22 февраля трамваи № 3, 38, 39 задерживались на Дубининской улице возле остановки общественного транспорта «Завод имени Владимира Ильича» из-за дорожной аварии, которая произошла на путях. В результате движение восстановили.

21 февраля появилась информация о том, что движение трамваев № 11, 12 и 34 на участке между метро «Партизанская» и 16-й Парковой улицей также восстановили. До этого сообщалось, что трамваи задерживались по техническим причинам.

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