Во Франции заявили, что слово «вторжение» не подходит для описания событий на Украине

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден для описания событий на Украине использовал слово «вторжение». Однако оно не отражает происходящие в Донбассе события. Такое мнение выразил глава Министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр в среду, 23 февраля.

Он подчеркнул, что на мировой арене следует «взвешивать свои слова».

— Вторжение — это вторжение. И я думаю, что это не подходящее слово для этой ситуации, — заявил политик.

Брюно Ле Мэр уточнил, что Франция продолжит внимательно следить за действиями президента России Владимира Путина на фоне украинского кризиса. Однако сегодняшнюю ситуацию на Украине он назвал «попыткой посягательства на территориальную целостность страны», передает РИА Новости.

22 февраля Байден заявил, что своими последними действиями Россия начала «вторжение» на территорию Украины.

Днем ранее президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.