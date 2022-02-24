«Отдыхайте»: Захарова ответила на обещание МИД Британии помочь Украине

Фото: roscongress / Анна Горбань

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на обещание МИД Великобритании оказать помощь Украине на фоне обострения ситуации в Донбассе.

— Вы уже помогли. Отдыхайте, — написала Захарова на своей странице в Telegram.

https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/1997

До этого глава министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Лиз Трасс заявила, что в Соединенном Королевстве «осуждают решение России о проведении специальной военной операции». По словам министра, это решение является актом агрессии. Она также добавила, что военная операция представляет собой «нападение», которое ничем не было спровоцировано.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Путин отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.