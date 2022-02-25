СМИ: ЦБ Украины запретил валютные операции с российскими и белорусскими рублями

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Центробанк Украины в пятницу, 25 февраля, запретил валютные операции с российскими и белорусскими рублями.

— Уполномоченным учреждениям запрещено проводить любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей, — говорится в сообщении.

Национальный банк также запретил своим финансовым организациям производить любые расчеты с физ- и юрлицами, которые находятся на территории РФ или Белоруссии, передает РИА Новости.

22 февраля Центробанк обнародовал меры поддержки финансового сектора из-за падения рубля и индексов. Теперь организации до октября смогут оценивать акции и облигации на балансах по котировкам от 18 февраля. Кроме того, для расчета нормативов финансовые организации смогут пользоваться курсами валют за аналогичную дату.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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