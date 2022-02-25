Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: ЦБ Украины запретил валютные операции с российскими и белорусскими рублями

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: ЦБ Украины запретил валютные операции с российскими и белорусскими рублями
Фото: Пресс-служба Госдумы

Центробанк Украины в пятницу, 25 февраля, запретил валютные операции с российскими и белорусскими рублями.

— Уполномоченным учреждениям запрещено проводить любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей, — говорится в сообщении.

Национальный банк также запретил своим финансовым организациям производить любые расчеты с физ- и юрлицами, которые находятся на территории РФ или Белоруссии, передает РИА Новости.

22 февраля Центробанк обнародовал меры поддержки финансового сектора из-за падения рубля и индексов. Теперь организации до октября смогут оценивать акции и облигации на балансах по котировкам от 18 февраля. Кроме того, для расчета нормативов финансовые организации смогут пользоваться курсами валют за аналогичную дату.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

О том, чего ждать в ближайшее время на фондовом рынке, «Вечерняя Москва» узнала у экономиста Евгения Надоршина.

Читайте также:
Украина Финансы Доллар
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Все мнения
О проекте