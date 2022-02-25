В Кремле обратили внимание на заявление Зеленского о готовности к переговорам с Россией

Фото: Администрация президента РФ

Кремль обратил внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам по нейтральному статусу страны. Об этом в пятницу, 25 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это новое заявление. Мы обратили на него внимание, — передает его слова РИА Новости.

До этого украинские средства массовой информации сообщили, что официальный Киев готов к переговорам с Москвой о нейтральном статусе.

Накануне Зеленский снова призвал российскую сторону к переговорам по вопросу прекращения военной операции. Он также заявил, что Украина в настоящее время осталась одна, а мировые державы наблюдают за развитием событий издалека. По словам украинского лидера, те санкции, которые были введены Западом накануне, являются недостаточными.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.