Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Кремле обратили внимание на заявление Зеленского о готовности к переговорам с Россией

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
В Кремле обратили внимание на заявление Зеленского о готовности к переговорам с Россией
Фото: Администрация президента РФ

Кремль обратил внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам по нейтральному статусу страны. Об этом в пятницу, 25 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это новое заявление. Мы обратили на него внимание, — передает его слова РИА Новости.

До этого украинские средства массовой информации сообщили, что официальный Киев готов к переговорам с Москвой о нейтральном статусе.

Накануне Зеленский снова призвал российскую сторону к переговорам по вопросу прекращения военной операции. Он также заявил, что Украина в настоящее время осталась одна, а мировые державы наблюдают за развитием событий издалека. По словам украинского лидера, те санкции, которые были введены Западом накануне, являются недостаточными.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.

Читайте также:
Украина Дмитрий Песков Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте