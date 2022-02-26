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Швеция и Финляндия отказались пропускать самолет Володина на маршруте Куба — Россия

Виктория Сикерина

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Ситуация в Донбассе
Общество
Швеция и Финляндия отказались пропускать самолет Володина на маршруте Куба — Россия
Фото: Пресс-служба Госдумы

Швеция и Финляндия не пропустили самолет Ил-96 спикера Государственной думы Вячеслава Володина с российской делегацией на пути Куба — Россия. Об этом сообщил политик в субботу, 26 февраля.

По его словам, изначально маршрут был согласован. Однако указанные государства отказались пропустить воздушное судно.

После этого командир самолета решил через север облететь зону запрета. В результате полет занял свыше 17 часов, что на 2,5 часа больше положенного времени.

— Мы вылетали из Никарагуа в час ночи по Москве. Затем сделали посадку на Кубе, чтобы дозаправить самолет. Топлива хватило. Спасибо пилотам, принявшим такое решение, — уточнил Володин.

Также спикер Госдумы отметил, что с 2014 года на него наложены санкции многих стран, в числе которых Соединенные Штаты и Австралия.

— Недвижимости и счетов за границей не было и нет, — написал он в Telegram-канале.

Днем 26 февраля стало известно, что российский сухогруз Baltic Leader задержали в Ла-Манше. По данным СМИ, корабль принадлежит компании, на которую были наложены санкционные меры.

Позже российское посольство приняло решение направить ноту в Министерство иностранных дел (МИД) Франции из-за задержания судна в проливе Ла-Манш.

25 февраля Минфин США ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков из-за ситуации на Украине. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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