Bloomberg: Вашингтон планирует ввести санкции против Банка России

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Соединенные Штаты Америки начали рассмотрение возможности введения санкционных мер в отношении ЦБ РФ. Об этом сообщило зарубежное агентство Bloomberg в субботу, 26 февраля.

Уточняется, что ограничительная мера затронет 643 миллиарда долларов, которые накопила российская сторона перед началом спецоперации на Украине.

Собеседники агентства отметили, что консультации о введении пакета санкций против Банка России ведутся в США с января 2022 года. Однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома не прокомментировал ввод санкционных мер, пишет ТАСС.

25 февраля Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

До этого американский лидер Джо Байден объявил, что США не планируют отключать Россию от SWIFT. Президент Чехии Милош Земан в свою очередь выразил мнение, что Россию все-таки «необходимо отключить от международной платежной системы SWIFT» из-за ситуации на Украине.

26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заранее была готова к санкционным мерам Запада.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.