Политолог заявил, что переговоры Украины и России пройдут в понедельник

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В воскресенье, 27 февраля, белорусский политолог Юрий Воскресенский рассказал, что переговоры Москвы и Киева могут состояться в понедельник, 28 февраля.

Это связано с тем, что украинская делегация едет в Белоруссию на переговоры через Польшу.

— Переговоры пройдут утром в понедельник в связи с тем, что, боясь за свою жизнь, украинская делегация поехала не по прямой дороге, через Гомель, а будет заезжать через Польшу, через пункт пропуска «Варшавский мост». Они едут огромным кругом, — рассказал он в беседе с РИА Новости.

25 февраля Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом в Минске. Для этого, по поручению Путина, была создана делегация из сотрудников МИД, АП и Минобороны.

После этого президент Украины отказался проводить переговоры с Россией в Белоруссии. По его словам, Украина хочет мира, поэтому переговоры с Россией провести необходимо. Однако Белоруссия, отметил он, не подходит для этого, так как якобы «ведет боевые действия против украинцев».