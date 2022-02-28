Евросоюз заявил о намерении предоставлять Украине боевые самолеты

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС готов в рамках объявленной военной помощи предоставить Украине боевые самолеты.

— Мы намерены поставлять оружие, в том числе боевые самолеты, — заявил Боррель в ходе брифинга, который состоялся по итогам видеоконференции с участием руководителей внешнеполитических ведомств Евросоюза, передает РИА Новости.

Ранее австралийский премьер Скотт Моррисон рассказал, что Австралия уже помогает Украине и намерена поставлять ей оружие с помощью участников НАТО.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.