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Свыше тысячи клубов по интересам заработали в столичных центрах долголетия

Виктория Сикерина

Город
Свыше тысячи клубов по интересам заработали в столичных центрах долголетия
Фото: depositphotos

Более тысячи объединений по интересам заработали в центрах московского долголетия по инициативе горожан. Об этом сообщила директор ГБУ «Московские социальные центры», куратор проекта «Центры московского долголетия» Елена Громова в понедельник, 28 февраля.

Она отметила, что в настоящий момент в столице действуют свыше 20 клубных пространств.

— Лидеры разных самоорганизованных клубов провели в центрах московского долголетия свыше 40 тысяч мероприятий, более половины из них прошло в дистанционном формате, — заявила руководитель учреждения.

По словам Громовой, свыше 500 клубов по интересам имеют ЗОЖ-направленность. Так, например, тысячным объединением стал клуб бальных танцев «Два крыла», который заработал на базе центра долголетия «Сокольники», пишет официальный сайт мэра Москвы.

В рамках проекта «Московское долголетие» работает 43 онлайн-группы по кулинарии. Многие жители столицы «серебряного» возраста уже успели самостоятельно приготовить и попробовать новые вкусные и полезные блюда. На занятиях рассказывают и показывают технологию приготовления различных блюд, вариантов их сервировки и подачи.

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