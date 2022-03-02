Москвичам рассказали, как изменится Щукинский парк после благоустройства

Фото: Сайт Сергея Собянина

На северо-западе Москвы начались работы по сохранению и восстановлению территории Щукинского парка.

В настоящее время массивы территории разделяют медицинские учреждения.

В рамках проекта восстановления территории Всехсвятскую рощу планируется объединить с Щукинским парком прогулочным маршрутом и создать там зоны для отдыха москвичей.

К настоящему моменту рабочие уже приступили к демонтажу старых покрытий, возведению траншей для кабелей освещения и видеонаблюдения.

В скором будущем короба вокруг деревьев и ограждения установят во Всехсвятской роще.

— Недалеко от парка строятся три новых высотных жилых комплекса, которые повлияют на перераспределение пешеходных потоков и увеличат нагрузку на рекреационную инфраструктуру, — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Прогулочная дорога будет проходить через все эти территории. Каждый участок станет частью общей системы, где каждый сможет отдохнуть.

Территорию парка адаптируют для маломобильных граждан, а большая часть прогулочных дорог будет уложена водонепроницаемыми покрытиями.

На детских площадках появится новое оборудование. Кроме того, в парке появятся уникальные малые архитектурные формы, среди которых будут беседки, павильоны сервисов и вышки для наблюдения за представителями фауны парка.

Рядом с одним из входом в парк появится площадь с местами для отдыха. Эта зона будет предназначена для проведения праздников и мероприятий.

В парке высадят новые деревья и кустарники, а старое освещение заменят на новое, подытожили на сайте мэра Москвы.

Недавно мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что благоустроенные участки будущего парка «Яуза» стали центром отдыха в Северо-Восточном округе Москвы. По его словам, рядом с парком проживает около миллиона москвичей. Летом они играют в парке в футбол, занимаются ходьбой и бегом. В зимний период горожане играют там в хоккей и катаются на коньках. В общей сложности в парке насчитывается шесть трасс и три катка с удобными раздевалками.