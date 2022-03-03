Рогозин сократил зарплату себе и топ-менеджерам Роскосмоса на 30 процентов

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Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин дал поручение сократить свою заработную плату на 30 процентов из-за санкций, такое же понижение коснется и выплат топ-менеджерам организации. Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

— В условиях санкций генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин дал поручение на 30 процентов сократить свою зарплату и выплаты топ-менеджерам госкорпорации и предприятий отрасли, — рассказал он.

В 2020 году задекларированный доход главы Роскосмоса составил 83,1 миллиона рублей, передает агентство.

Роскосмос в ответ на санкции приостанавливает сотрудничество с ЕС на космодроме Куру. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что корпорация отзывает техперсонал с космодрома.

До этого президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору, а также по космической программе. Он отметил, что новые санкции снизят способность России конкурировать в экономическом плане.