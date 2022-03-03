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Анна Семенович рассказала о романе с женатым мужчиной-мошенником

Георгий Соланович

Общество
Анна Семенович рассказала о романе с женатым мужчиной-мошенником
Фото: instagram/ann_semenovich

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала, что мужчина, с которым она познакомилась несколько месяцев назад, оказался женатым, так еще и мошенником.

По словам Семенович, новый ухажер засыпал ее дорогими подарками и водил в рестораны. Певица не могла поверить своему счастью и рассказала о мужчине подруге — Славе, которая попросила показать фотографию нового избранника, а, посмотрев снимок, сразу вспомнила его.

— 15 лет назад он одновременно ухаживал за большим количеством звездных девушек, в том числе и за Настей (настоящее имя Славы — прим. «ВМ»). Подарил ей дорогущее колье и кучу других презентов, а потом предложил огромные деньги за секс. <...> Я попросила знакомых «пробить» своего ухажера — оказалось, он женат, у него пятеро детей от разных женщин, — откровенничала Семенович.

Сразу после того, как певица узнала прошлое своего ухажера, она разорвала с ним отношения и вернула подарки. Сначала, конечно, Семенович расстроилась — мужчина показался ей интересным. Однако позже бывшая солистка «Блестящих» поняла, что с ней могло случиться и порадовалась, передает Тeleprogramma.pro.

16 февраля Семенович поделилась результатами операции по удалению лишнего жира. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.

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