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Убийца раскрыл обстоятельства смерти жертв из Южного Бутово

Елена Самойлова

Происшествия
Убийца раскрыл обстоятельства смерти жертв из Южного Бутово
Фото: gov.spb.ru
Россия, Москва, улица Брусилова Карта всех событий

32-летний мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве, раскрыл подробности своего преступления. Об этом в четверг, 3 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в ходе допроса фигурант признал свою вину и рассказал, что в ночь с 23 на 24 февраля распивал алкогольные напитки с соседями в своей квартире на улице Брусилова. Затем в компании произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес соседке множественные ранения ножом. Ее супруг, увидев происходящее, попытался скрыться в своей квартире, однако обвиняемый догнал его и несколько раз ударил его тем же предметом. От полученных травм оба скончались на месте.

Спустя несколько дней он поделился со своей сожительницей произошедшим. Женщина помогла ему избавиться от тел и скрыть преступление.

— В ходе осмотра квартир следователями и криминалистами столичного Следственного комитета обнаружены множественные замытые следы крови, — добавила Иванова.

Видео: ГСУ СК РФ по Москве

31-летняя возлюбленная убийцы полностью признала свою вину. Ей предъявлено обвинение по статье «Укрывательство преступления» и выдана подписка о невыезде.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суд об избрании о лишении свободы для мужчины.

Днем 2 марта местные жители обнаружили обгоревшие тела в лесополосе вблизи района Южное Бутово. По данным Telegram-канала «112», трупы были сильно обезображены и расчленены. По предварительным данным, жертвы были убиты в другом месте, а в лесополосу их привезли, чтобы сжечь.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц» — прим. «ВМ»).

Вечером того же дня сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве двоих подозреваемых в жестоком убийстве.

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