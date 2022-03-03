«Им надо уйти»: Володин осудил деятелей культуры, которые выступили против спецоперации

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что деятелям культуры, которые выступают против спецоперации России на Украине, следует оставить свои должности. Такое мнение он выразил в четверг, 3 марта.

— Им надо уйти со своих должностей, они же занимают их, как правило, в бюджетных организациях, отказаться от грантов, которые они получают. В двух местах не окажешься, не нужен никому будешь там, — заявил спикер Госдумы в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Володина, дирижер Валерий Гергиев, который отказался критиковать спецоперацию на Украине и был уволен из Мюнхенского филармонического оркестра, показал пример, каким должен быть ответственный гражданин России.

Недавно россиянина Валерия Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил мэр города Дитер Райтер. Он уточнил, что ранее попросил Гергиева публично «дистанцироваться» от военной операции на Украине, однако музыкант этого не сделал. До этого стало известно, что Парижская филармония отменила концерты оркестра под руководством российского дирижера, которые были запланированы на 9 и 10 апреля.