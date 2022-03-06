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Путин подписал закон об изъятии коррупционных средств чиновников

Евгений Белоусов

Политика
Путин подписал закон об изъятии коррупционных средств чиновников
Фото: er.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об изъятии коррупционных средств чиновников в пользу государства. Соответствующий документ был опубликован в воскресенье, 6 марта, на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, денежные средства будут изъяты в доход государства, если не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения. Это коснется средств не только чиновника, но также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

При проведении такой проверки генпрокурор вправе проводить по своей инициативе беседу с бывшим должностным лицом, получать от него пояснения по представленным им сведениям и материалам.

Также он вправе проводить все необходимые проверки в отношении бывшего чиновника, его жены и несовершеннолетних детей, говорится в документе.

9 февраля депутат Госдумы Александр Хинштейн внес на рассмотрение законопроект, который обязует государственные органы власти завести официальные аккаунты в социальных сетях. Внести изменения предполагается в статью Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты.

В документе рассматривается идея о создании официального сайта, который будет содержать актуальную информацию о своей деятельности и распространять ее в Сети, для каждого государственного органа или организации.

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