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Nvidia прекращает продажу всех своих продуктов в России

Евгений Белоусов

Технологии
Nvidia прекращает продажу всех своих продуктов в России
Фото: Pexels

Nvidia заявила, что прекращает продажу всех продуктов в Россию из-за проводимой РФ спецоперации на Украине. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщило издание PCMag со ссылкой на представителя Nvidia.

Никаких уточнений в компании не дали, только подчеркнули, что приостановка продаж распространяется на все продукты Nvidia, передает PCMag.

До этого американская компания — разработчик игр Rockstar Games прекратила продажу своих игр в России.

Еще одна американская компания — производитель игр Activision Blizzard приостанавливает продажу своих игр в России из-за ситуации на Украине. Об этом в пятницу, 4 марта, заявил глава корпорации Даниэль Алегре. Также 4 марта американская компания Microsoft решила приостановить продажу товаров и предоставление услуг на территории России.

Вполне возможно, что за приостановкой продажи товаров Microsoft последует и отзыв уже используемых лицензий. О том, повлияет ли приостановка деятельности IT-гиганта на жизнь обычных российских пользователей и компаний и какие отечественные аналоги уже сейчас можно использовать, — в материале «Вечерней Москвы».

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