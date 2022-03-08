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Австралия ввела новые санкции против РФ из-за спецоперации на Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Австралия ввела новые санкции против РФ из-за спецоперации на Украине
Фото: Pixabay

Глава МИД Австралии Марис Пейн сообщила о введении санкций против России из-за специальной операции на Украине. Ограничения коснутся Вооруженных сил РФ, шести военачальников и десяти лиц, якобы «разжигающих вражду» и «распространяющих пропаганду». Об этом сообщается во вторник, 8 марта, на сайте ведомства.

— Этот новый пакет санкций введет целевые финансовые санкции против Вооруженных сил Российской Федерации и целевые финансовые санкции и запреты на въезд против еще шести высокопоставленных российских военных командиров, ответственных за проведение морских, наземных и воздушных атак против Украины, — сказано в заявлении.

Под санкции против ВС России попали сухопутные войска, ВМФ, воздушно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения и воздушно-десантные войска.

Также Австралия ввела санкции против десяти человек, которые представляют стратегический интерес для РФ, за их роль «в разжигании вражды против Украины» и продвижении «прокремлевской пропаганды», отметили в МИД Австралии.

Кроме того, власти Австралии работают с Facebook, Twitter и Google, чтобы приостановить распространение контента российских государственных СМИ в стране.

Австралийские санкции против президента России Владимира Путина и ряда высших должностных лиц РФ вступили в силу 28 февраля.

Россия стала страной с самым большим количеством санкций. Всего против РФ с 2014 года было введено 5532 санкции по состоянию на 7 марта.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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