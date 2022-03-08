Производитель косметики Estee Lauder приостанавливает деятельность в России

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Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder принял решение полностью приостановить свою деятельность в России. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили в пресс-службе компании.

— Мы решили приостановить всю коммерческую активность в России, в том числе мы закрываем все наши магазины и торговые точки наших брендов, — говорится в сообщении.

Также Estee Lauder прекращает поставки любого из своих ретейлеров в России. Работающим в рф сотрудника компания выплатит компенсации, а также окажет всю необходимую поддержку.

Это решения компания приняла из-за проводимой Россией военной спецоперации на Украине, передает ТАСС.

До этого о приостановке инвестиционных проектов в России заявила компания Danone. Также Россию покидают финские производитель хлеба и кондитерских изделий Fazer и производители продуктов питания Valio и Paulig

Из-за введенных Западом санкций поставки некоторых продуктов из других стран в Россию могут прекратиться. «Вечерняя Москва» пообщалась с представителями разных отраслей, чтобы выяснить, какие продукты могут исчезнуть после введения ограничений, а недостаток каких товаров Россия сможет компенсировать.