Минобороны: Вооруженные силы РФ уничтожили аэродром ВВС Украины в районе Житомира

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ нанесли 7 марта удар высокоточным оружием по аэродрому ВВС Украины Озерное в районе Житомира. Об этом во вторник, 8 марта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— 7 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром Военно-воздушных сил Украины Озерное в районе Житомира, — рассказал Конашенков во время брифинга.

Также в министерстве сообщили об открытии пяти гуманитарных коридоров на Украине. Российская сторона объявила на Украине режим тишины с 10:00 8 марта. РФ открыла гуманитарные коридоры из Киева, Харькова, Мариуполя, Чернигова и Сум.

7 марта на брифинге в Минобороны также сообщили, что уничтожили 2396 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди уничтоженных объектов 82 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук-М1» и «Оса», а также 76 радиолокационных станций. Также уничтожены 827 танков и других боевых бронированных машин.

8 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что солдаты, которые проходят срочную службу, не участвуют в специальной операции на Украине, а дополнительный призыв резервистов из запаса проводиться не будет.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.