Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны: Вооруженные силы РФ уничтожили аэродром ВВС Украины в районе Житомира

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Вооруженные силы РФ уничтожили аэродром ВВС Украины в районе Житомира
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ нанесли 7 марта удар высокоточным оружием по аэродрому ВВС Украины Озерное в районе Житомира. Об этом во вторник, 8 марта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— 7 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром Военно-воздушных сил Украины Озерное в районе Житомира, — рассказал Конашенков во время брифинга.

Также в министерстве сообщили об открытии пяти гуманитарных коридоров на Украине. Российская сторона объявила на Украине режим тишины с 10:00 8 марта. РФ открыла гуманитарные коридоры из Киева, Харькова, Мариуполя, Чернигова и Сум.

7 марта на брифинге в Минобороны также сообщили, что уничтожили 2396 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди уничтоженных объектов 82 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук-М1» и «Оса», а также 76 радиолокационных станций. Также уничтожены 827 танков и других боевых бронированных машин.

8 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что солдаты, которые проходят срочную службу, не участвуют в специальной операции на Украине, а дополнительный призыв резервистов из запаса проводиться не будет.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Украина Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте