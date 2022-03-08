Уголовное дело возбудили по факту гибели четырех рабочих на востоке Москвы

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Россия, Москва, улица Семёновский Вал Карта всех событий

Уголовное дело возбуждено по факту гибели четырех мужчин, тела которых обнаружили в строительной бытовке на территории складского комплекса на Семеновскому Валу. Об этом во вторник, 8 марта, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — говорится в сообщении официального Telegram-канала надзорного ведомства.

Отмечается, что прокуратура взяла на контроль ход расследования дела.

До этого сообщалось, что тела мужчин 1984, 1998, 1999, 1976 годов рождения были найдены на кроватях в строительной бытовке на территории складского комплекса на Семеновскому Валу без признаков насильственной смерти. Согласно предварительной информации, мужчины ремонтировали фасад здания и проживали в бытовке. По данным источника «Вечерней Москвы», рядом с местом происшествия обнаружены баллоны газа и газовый обогреватель. Предварительной причиной смерти рабочих стало отравление газом.

В Следственном комитете по Москве уточнили, что, согласно предварительным данным, смерть мужчин наступила в результате неосторожного использования оборудования для отопления помещения. Точную причину гибели рабочих определит экспертиза.