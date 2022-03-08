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Американцы призвали Байдена ввести бесполетную зону над Украиной

Анастасия Колоскова

В мире
Американцы призвали Байдена ввести бесполетную зону над Украиной
Фото: whitehouse

Представители американской «внешнеполитической элиты» обратились к администрации президента Джо Байдена с призывом ввести над территорией Украины «ограниченную» бесполетную зону. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на открытое письмо.

— Мы, нижеподписавшиеся, призываем администрацию Байдена вместе с союзниками по НАТО ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной, начиная с защиты гуманитарных коридоров, которые были согласованы в ходе переговоров между российскими и украинскими чиновниками в четверг, — говорится в тексте письма, под которым свои подписи поставили 27 человек, в том числе ряд бывших чиновников. В газете отмечается, что инициатором обращения стал Роберт Макконнелл, являющийся соучредителем фонда США — Украина.

Власти США уже не один раз отвергали предложение создать над Украиной бесполетную зону из-за спецоперации России, которая проводится в стране. Это связано с тем, что закрытие неба требует развертывания вооруженных сил США, что означало бы потенциальный военный конфликт с РФ.

Так, 2 марта глава Пентагона Ллойд Остин в интервью каналу NBC заявил, что введение бесполетной зоны над Украиной могло бы «спровоцировать войну Соединенных Штатов с Россией».

1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России необходимо прекратить обстрелы украинских городов для начала полноценных переговоров. НАТО, как считает он, следует установить бесполетную зону над Украиной.

В тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Североатлантический альянс не сможет обеспечить над Украиной бесполетную зону.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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