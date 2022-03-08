В МИД объяснили причину стремительного роста цен на газ в Европе

Фото: МИД РФ

Резкий скачок стоимости газа на европейском рынке произошел из-за отказа от газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение во вторник, 8 марта, озвучил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Он отметил, что и Россия, и Европа были заинтересованы во вводе газопровода в эксплуатацию. Теперь же, по словам дипломата, «Северный поток — 2» «стал заложником искусственной увязки с другими политическими сюжетами».

— Неизбежные последствия отказа от «Северного потока — 2» мы уже видим в виде стремительного роста цены на газ на европейском рынке, — приводит слова Биричевского РИА Новости.

Цены на газ в Европе вновь обновили исторический максимум на фоне желания многих стран отказаться от поставок российского сырья. 7 марта в моменте фьючерсы достигали отметки 3900 долларов на спотовом (поставка прямо сейчас) рынке за 1000 кубометров. О том, как это может отразиться на потребителях и к чему данные события могут привести Европу, «Вечерней Москве» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.