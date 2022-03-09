Московские врачи за сутки вылечили еще 2667 пациентов от COVID-19
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Столичные медики за минувшие сутки вылечили еще 2667 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в среду, 9 марта.
Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 2 514 574 пациента.
За последние сутки в Москве зарегистрировали 1292 новых случая заражения COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 197 человек, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 234.
Еще 59 пациентов за сутки скончались, говорится в сообщении.
7 марта стало известно, что всего с начала пандемии в Москве было зафиксировано 2 712 483 случая заражения. Инфекцию поборол 2 508 951 пациент, при этом скончались 41 822 человека.
Согласно новому указу мэра Москвы Сергея Собянина, в столице отменили все ограничения на посещение культурных, спортивных мероприятий, а также кафе и ресторанов.
Помимо отмены ограничений на посещение, в городе полностью отказались от QR-кодов. Это произошло из-за нормализации эпидемической обстановки в городе.
Также действующий обязательный домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями стал рекомендательным.