Глава Пентагона сказал, что конфликт с Россией никому не нужен

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Соединенные Штаты Америки не станут участвовать в боевых действиях на Украине и вводить бесполетную зону над ней, конфронтация Америки и России никому не нужна. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу, 18 марта, в интервью CNN.

— Президент ясно дал понять о том, что наши военные не будут вовлечены в бои с Россией на Украине, — напомнил он.

Остин отметил, что установление бесполетной зоны означало бы прямое вовлечение США, потому что пришлось бы предпринимать действия против нарушителей режима.

— Это бы означало, что мы противостоим России, речь идет о двух ядерных державах. Такого никто не хочет увидеть, — сказал он телеканалу.

Глава Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты при этом будут защищать «каждый дюйм» территории стран НАТО.

США намерены принимать меры против государств, которые помогут РФ в обходе санкций Запада, заявила высокопоставленная сотрудница Госдепа 18 марта. Целью ограничений, как уточнила она, являются власти, а не простые россияне. Многие из новых санкций, допустила дипломат, могут быть отменены в случае прекращения операции на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это, уточнил он, все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но, в случае если ВСУ получит это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.