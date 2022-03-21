Легкоатлетку Лашманову лишат золотой медали Олимпиады за допинг

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Российскую легкоатлетку Елену Лашманову дисквалифицировали на два года за употребление допинга. Об этом сообщили в пресс-службе независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) в понедельник, 21 марта.

Решение, как уточняется, принято на основании информации, поступившей из Московской антидопинговой лаборатории. Двухлетняя дисквалификация отсчитывается с 9 марта 2021 года.

Спортсменке вменяется использование запрещенной субстанции и (или) метода. В результате были аннулированы ее результаты с 18 февраля 2012 по 3 января 2014 года.

Лашманова в итоге лишится золотых медалей, взятых на Олимпийских играх в Лондоне и на чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года в Москве. Спортсменка, как подчеркивается, приняла меры AIU.

Легкоатлетка уже отбывала дисквалификацию сроком в два года за допинг с 26 февраля 2014-го по 2016-й. Приведшая к отстранению проба была взята у Лашмановой в Саранске 4 января 2014 года, отмечает РИА Новости.

16 февраля сообщалось, что лыжницу сборной Украины Валентину Каминскую временно отстранили от участия в Олимпийских играх в Пекине за употребление допинга. Международное агентство по тестированию обнаружило в ее пробе от 10 февраля следы местеролона и гептаминола, являющихся запрещенными препаратами.

Результаты данного исследования представили публике еще 15 февраля. Каминская в результате этого не сможет участвовать не только в соревнованиях, но и в тренировках.