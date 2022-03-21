Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Легкоатлетку Лашманову лишат золотой медали Олимпиады за допинг

Иван Юминов

Спорт
Легкоатлетку Лашманову лишат золотой медали Олимпиады за допинг
Фото: ТАСС/ Станислав Красильников

Российскую легкоатлетку Елену Лашманову дисквалифицировали на два года за употребление допинга. Об этом сообщили в пресс-службе независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) в понедельник, 21 марта.

Решение, как уточняется, принято на основании информации, поступившей из Московской антидопинговой лаборатории. Двухлетняя дисквалификация отсчитывается с 9 марта 2021 года.

Спортсменке вменяется использование запрещенной субстанции и (или) метода. В результате были аннулированы ее результаты с 18 февраля 2012 по 3 января 2014 года.

Лашманова в итоге лишится золотых медалей, взятых на Олимпийских играх в Лондоне и на чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года в Москве. Спортсменка, как подчеркивается, приняла меры AIU.

Легкоатлетка уже отбывала дисквалификацию сроком в два года за допинг с 26 февраля 2014-го по 2016-й. Приведшая к отстранению проба была взята у Лашмановой в Саранске 4 января 2014 года, отмечает РИА Новости.

16 февраля сообщалось, что лыжницу сборной Украины Валентину Каминскую временно отстранили от участия в Олимпийских играх в Пекине за употребление допинга. Международное агентство по тестированию обнаружило в ее пробе от 10 февраля следы местеролона и гептаминола, являющихся запрещенными препаратами.

Результаты данного исследования представили публике еще 15 февраля. Каминская в результате этого не сможет участвовать не только в соревнованиях, но и в тренировках.

Читайте также:
Допинг Россия легкая атлетика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Премия «летающей крысы»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Все мнения
О проекте