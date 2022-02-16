Украинскую лыжницу отстранили от Олимпиады за прием допинга

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Лыжницу сборной Украины Валентину Каминскую временно отстранили от участия в Олимпийских играх в Пекине за употребление допинга. Об этом сообщили в пресс-службе Международного агентства по тестированию (ITA) в среду, 16 февраля.

Спортсменку, как уточняется, уличили в нарушении антидопинговых правил. Агентство обнаружило в ее пробе от 10 февраля следы местеролона и гептаминола, являющихся запрещенными препаратами.

Результаты данного исследования представили публике еще 15 февраля. Каминская в результате этого не сможет участвовать не только в соревнованиях, но и в тренировках.

При этом она имеет право запросить вскрытие пробы Б. Кроме того, Украина имеет возможность обжаловать решение о временном отстранении в Спортивном арбитражном суде, отмечается на сайте ITA.

7 февраля российские фигуристы выиграли золото командного турнира. Нашу команду представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Сразу после триумфа фигуристам в качестве сувениров вручили талисман пекинской Олимпиады. Медалями их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке.

Однако церемонию награждения отложили на неопределенный срок. А 8 февраля в СМИ появилось объяснение этой заминки. Британское издание Inside the Game сообщило, что награждение отложено из-за проблем с допинг-пробой Камилы Валиевой.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что в пробе, которую взяли у Валиевой 25 декабря, обнаружили запрещенное вещество — триметазидин.