Щукинский парк и Всехсвятскую рощу свяжет единый пешеходный маршрут

Фото: Сайт Сергея Собянина

Россия, Москва, Щукинский парк Карта всех событий

В рамках проекта восстановления территории Всехсвятскую рощу планируется объединить с Щукинским парком прогулочным маршрутом. Об этом сообщил заместитель главы столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

— Маршрут будет предназначен для прогулок, отдыха, бега и силовых тренировок. Там, где он будет проходить мимо некоторых входов в парк и рощу и пересекаться с активными транзитными путями, организуют зоны для отдыха, — рассказал он.

По словам Сергея Мельникова, на маршруте появятся информационные стенды об экосистеме парка и его обитателях, а также лавочки и спортивные площадки с тренажерами размером от 25 до 30 квадратных метров.

Он пояснил, что часть маршрута будет проходить по существующим аллеям парка. На них старый асфальт заменят на новый. Для основной части маршрута будет использовано экологичное водопроницаемое покрытие TerraWay. Отдельные участки покроют гравийным отсевом.

Вдоль маршрута высадят различные растения, в зависимости от назначения зоны.

— Кольцевой маршрут подчеркнут и выделят различным озеленением — с ассиметричной и пирамидальной кроной, ярким продолжительным цветением и активным ароматом, — добавил Сергей Мельников.

Он пояснил, что в зонах отдыха будут представлены растения с нейтральным ароматом, яркой окраской и округлой кроной. Также, по его словам, вдоль маршрута высадят лесные кустарники и сосны, а под деревьями подсеют травянистые растения. Все посадки будут выполнены с учетом особенностей экосистемы, уточнил замглавы департамента.

На маршруте организуют систему навигации, а также установят фонари, которые осветят маршрут, не нарушая естественные биоритмы обитателей парка, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее москвичам рассказали, как изменится Щукинский парк после благоустройства.