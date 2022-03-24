Эксперимент по установке датчиков на мусорные баки запустили в Нижегородской области

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Нижегородская область стала пилотным регионом для эксперимента по прослеживаемости ТКО. Об этом рассказал заместитель генерального директора по цифровизации Российского экологического оператора Алексей Буров. В регионе на мусорные баки установят датчики, которые будут отслеживать наполненность контейнеров. Также планируется установка камер на мусоровозы, объекты сортировки.

— РЭО совместно с рядом компаний проводит эксперимент в части обеспечения полной прослеживаемости ТКО. В соответствии с законодательством все мусоровозы должны быть оборудованы датчиками ГЛОНАСС, а объекты обращения с ТКО — датчиками весового контроля. Еще один эксперимент проводится уже непосредственно на объектах сортировки, когда на ленте с помощью искусственного интеллекта мы можем посчитать количество фракций, — пояснил Буров.

С помощью современных устройств специалисты намерены отследить полный цикл движения отходов, оценить, меняется ли их вес, какие факторы влияют на это.

Результаты эксперимента планируется подвести в конце лета 2022 года. Подобные технологии в дальнейшем могут начать использовать в других регионах, передает «360».

Ранее стало известно, что РЭО создал бесплатный подготовительный курс для эковолонтеров.