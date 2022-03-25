МИД России вызвал посла Молдавии из-за акции около посольства в Кишиневе

Фото: МИД РФ

МИД России заявил протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарие из-за акции около посольства в Кишиневе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 25 марта.

— С российской стороны был заявлен решительный протест в связи с безобразной акцией у посольства России в Кишиневе 24 марта этого года, участники которой демонстрировали оскорбительные лозунги и предпринимали недопустимые действия, — говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что государство пребывания обязано предотвращать нарушение спокойствия дипломатического представительства или оскорбление его достоинства в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. В связи с этим Москва потребовала от Кишинева выполнения международных обязательств. Помимо этого, Молдавии следует принять меры для недопущения повторения подобных акций, отмечается на сайте МИД.

19 марта директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов заявил, что борьба со всем русским, которая буквально захлестнула Европу, стала граничить с настоящим расизмом. Так, он указал на события, происходящие в Италии.

Дипломат отметил, что итальянские власти мгновенно забыли о действующих соглашениях, особом характере связей с Москвой и успешном опыте сотрудничества, вместо этого они присоединились к «остервенелой русофобской кампании».