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Глава МИД Великобритании призвала удвоить санкции против России

Юлия Курганова

В мире
Глава МИД Великобритании призвала удвоить санкции против России
Фото: МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала условия снятия санкций против России. Ее слова приводит в субботу, 26 марта, издание Telegraph.

Трасс назвала санкции «реальным рычагом» давления, который можно использовать против Москвы. Также она призвала «удвоить санкции и удвоить количество поставляемого Украине оружия».

Глава МИД Британии считает, что эскалация нынешней тактики, применяемой Украиной и западными странами, может привести президента РФ Владимира Путина за стол переговоров.

Она заявила, что санкции должны быть сняты только при полном прекращением огня и выводом войск с Украины, а также с обязательствами о том, что дальнейшей агрессии не будет, сообщается в статье.

— Когда наступит время для переговоров, я хочу, чтобы Великобритания сыграла ключевую роль в обеспечении поддержки Украины в заключении эффективной сделки, — добавила Трасс.

По ее словам, в Великобритании создано специализированное подразделение по переговорам для оказания поддержки Украине.

Глава МВД Британии Прити Пател заявила пранкерам о готовности помогать неонацистам. Ее заявление прозвучало в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Они позвонили британскому министру от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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