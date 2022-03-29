Высота снежного покрова в Москве на следующей неделе может превысить 30 сантиметров

Фото: АГН Москва / Артем Рамазани-Зубов

В Москве к 5 апреля высота снежного покрова может превысить отметку в 30 сантиметров. Об этом сообщает портал «Метеоновости» во вторник, 29 марта.

— Первая неделя апреля станет самой снежной за текущую весну. Высота снежного покрова к 5 апреля может превысить 30 сантиметров, а это в 2,5 раза выше нормы, — говорится в сообщении.

Такое явление вызвано южным циклон, который начал оказывать влияние на погоду столицы 31 марта.

— Расчеты показывают, что его влияние в столичном регионе сохранится до 3 апреля. Снег будет сыпать и сыпать. За процесс на Москву может выпасть 20–25 миллиметров осадков, и все в твердой фазе, — отметили синоптики.

По заявлению метеорологов, в годы, когда 5 апреля в Москве выпадало 30 сантиметров снега, он сходил к середине месяца.

27 марта жителям столицы рассказали когда в Москву вернутся тепло. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает, что хорошую погоду стоит ожидать не раньше второй пятидневки месяца. Он отметил, что зимняя погода в Москве сохранится в ближайшую неделю.