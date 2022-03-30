Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве 90-летней доцента ВГИК в Москве

Фото: пресс-служба суда

Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Коллегия присяжных заседателей провозгласила единодушный обвинительный вердикт по уголовному делу об убийстве 90-летней Иды Шур, доцента кафедры эстетики, истории и теории музыки Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимов. Об этом в среду, 30 марта, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, присяжные сочли подсудимую Войтюховскую виновной и не заслуживающей снисхождения.

Так, по словам Нефедовой, в суде установлено, что 70-летняя подсудимая длительное время оказывала потерпевшей социальные услуги, у женщин сложились доверительные отношения, они поддерживали связь, изредка созваниваясь.

В какой-то момент у Войтюховской созрел коварный план и она решила договориться с пожилой женщиной о передаче ей части имущества. Также 70-летняя приняла решение совершить ее убийство в случае отказа от предлагаемых условий.

18 июля 2020 года женщина пришла к Шур домой и предложила ей совместное проживание в квартире преподавательницы на Кутузовском проспекте. В обмен на это злоумышленница обещала заботиться о Шур, оказывая ей услуги сиделки. После того как Войтюховская получила отказ, она решила убить хозяйку квартиры.

Подозреваемая нанесла пожилой женщине множество ударов по голове и туловищу попавшимся под руку предметом. От полученных повреждений Шур скончалась на месте.

Затем, забрав орудие убийства и возможные улики, женщина покинула квартиру.

На основании вердикта присяжных заседателей судом будет постановлен приговор.

30 марта сообщалось, что двое мужчин, напавших на полицейских в московском метро, предстанут перед судом. Вечером 17 февраля на «Тульской» молодой человек отказал правоохранителям в просьбе пройти в комнату полиции для установления личности, после чего начал их толкать и замахиваться на них руками. Его друг пнул ногой одного полицейского, а другого несколько раз ударил рукой по голове, после чего скрылся. Позже правоохранители задержали обоих правонарушителей. Следком опубликовал кадры их допроса.