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Дом по реновации построили в столичном районе Зюзино

Александр Афонин

Город
Дом по реновации построили в столичном районе Зюзино
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

В столичном районе Зюзино передали под заселение новостройку по программе реновации. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Новый жилой корпус 26а на Керченской улице стал четвертым по счету в Зюзине, переданным под заселение по программе реновации. В последний день марта к переезду приступят жители соседнего пятиэтажного дома 28 — в общей сложности 80 семей, — рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что уже началась выдача писем с предложением равнозначных квартир жителям пятиэтажки. Всего в Зюзине предстоит расселить 182 жилых дома, где проживает более 47 тысяч человек. На данный момент подобрано 13 стартовых площадок для переселения жителей в районе, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

30 марта в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что жители шести домов, которые участвуют в программе реновации, начали переселяться в новые квартиры раньше запланированного срока.

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