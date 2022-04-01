Более десяти нестационарных торговых объектов выставят на торги в центре Москвы

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Москва объявила о выставлении на торги 14 передвижных нестационарных торговых объектов (НТО) в центре столицы, которые предназначены для продажи мороженого, напитков и выпечки. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

— В прошлом году с предпринимателями заключили договоры по 517 таким лотам. В настоящее время ведется заявочная кампания по 14 передвижным объектам, которые смогут расположиться в центре столицы, — рассказал он.

Участниками аукциона могут стать представители малого и среднего бизнеса. Наибольшее количество лотов — пять — расположено в Тверском районе, четыре — на Арбате, по одному лоту — в Мещанском, Пресненском, Басманном районах, Якиманке и Замоскворечье, говорится на сайте мэра Москвы.

Во вторник, 29 марта, министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что столица с апреля по июнь 2022 года выставит на открытые онлайн-торги 231 машино-место в отдельном подземном паркинге. По его словам, площадь объектов варьируется от 11,4 до 24,5 квадратного метра, а стартовые цены — от 1,17 до 1,65 миллиона рублей.