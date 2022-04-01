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Дом по реновации построили в столичном районе Южное Тушино

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации построили в столичном районе Южное Тушино
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Южном Тушине новостройка на 147 квартир готовится к вводу в эксплуатацию. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) Игорь Войстратенко.

— Объект общей площадью около 13,9 тысячи квадратных метров расположен в районе Южное Тушино по адресу Сходненская улица, дом 12, корпус 1. Здание полностью готово к приему жильцов, созданы необходимые условия для комфортной жизни, — рассказал он.

Глава столичного комитета отметил, что на первом этаже находятся нежилые помещения, в том числе колясочные, комната консьержа с санузлом, а также электрощитовая и мусоросборная камера. Кроме того, в самом доме установили грузовой и два пассажирских лифта с визуальными и тактильными средствами информации, говорится на сайте.

В четверг, 31 марта, стало известно, что в районе Зюзино начали заселять новостройку в рамках программы по реновации. Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что в новый дом переедут порядка 80 семей.

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