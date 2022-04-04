Синоптик рассказал, какой будет погода в Центральной России на неделе

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На этой неделе жителей центра европейской части России ждет очень изменчивая весенняя погода. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Он сообщил, что в настоящее время среднесуточная температура в центре европейской части России составляет примерно плюс три градуса, что существенно ниже климатической нормы. Ночные температуры при этом уходят в небольшой минус.

Такая погода сохранится до среды, а затем произойдет резкое потепление. По словам Александра Синенкова, в четверг и пятницу температура существенно превысит климатическую норму.

— По южной периферии циклона будет поступать очень теплый воздух, который сформировался над Средиземноморьем и севером Африки, — говорит специалист.

В Москве, в центре европейской части России и даже на большей части Поволжья резко потеплеет. Ожидается до плюс 11–12 градусов в дневные часы, рассказал Синенков в комментарии «МИР 24».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что на этой неделе в столице установится обнадеживающе положительная температура, а появившиеся в городе сугробы растают уже к выходным.