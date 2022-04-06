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Жители столицы стали чаще арендовать помещения с помощью сервиса «Вместе с культурой»

Лейла Алиева

Город
Жители столицы стали чаще арендовать помещения с помощью сервиса «Вместе с культурой»
Фото: Pexels

С начала 2022 года жители столицы арендовали городские помещения через онлайн-сервис «Вместе с культурой» на портале mos.ru 1200 раз. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в столичном Департаменте информационных технологий.

— В 2022 году помещения в культурных учреждениях Москвы уже забронировали более чем на 8400 часов. За весь 2021 год время аренды составило чуть больше 7300 часов. Важно, что в сервисе представлены площадки в разных районах Москвы. Это не только позволяет подобрать максимально удобное для участников и организаторов место, но и дает новые возможности для развития районных учреждений культуры, — сообщил заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Популярностью у людей в 2022 году пользовался многофункциональный зал-гостиная для проведения камерных мероприятий в Зеленоградском округе Москвы, а также Тургеневская гостиная и «кабинет коллективного мышления» в Объединении культурных центров ЦАО. На арендуемых площадках чаще всего устраивались тренинги, бизнес-встречи, мастер-классы, концерты, съемки, лекции, квесты и спектакли, пишет официальный сайт мэра Москвы.

2 февраля заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что в Москве с каждым годом растет популярность городских онлайн-услуг и сервисов. Так, в 2021 году электронными услугами и сервисами на портале mos.ru воспользовались более 472 миллионов раз

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