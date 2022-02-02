Наталья Сергунина: В Москве с каждым годом растет популярность городских онлайн-услуг и сервисов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В 2021 году электронными услугами и сервисами на портале mos.ru воспользовались более 472 миллионов раз. Всего горожанам доступно более 380 онлайн-услуг и сервисов. Об этом в среду, 2 февраля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В 2021 году цифровой экосистеме Москвы исполнилось 10 лет. Городские онлайн-услуги и сервисы постоянно развиваются и становятся все более востребованными. В прошлом году возможностями портала mos.ru воспользовались свыше 472 миллионов раз. Это на 65 миллионов больше, чем в 2020 году, — заявила она.

За прошедший год на mos.ru появилось много новых сервисов. Так, например, в феврале был запущен сервис «Вместе с культурой», с помощью которого можно арендовать помещение в учреждениях культуры, а в ноябре — сервис бронирования спортивных площадок «Вместе со спортом».

Также осенью 2021 года разработали сервис «Вывоз ненужных вещей», с помощью которого москвичи могут избавиться от крупногабаритной техники, тяжелых металлических предметов и даже старых автомобилей.

Как добавил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, к 2022 году в электронном виде представлено 25 из 34 госуслуг департамента городского имущества — это более 70 процентов.

Отмечается, что чаще всего в 2021 году москвичи пользовались сервисами «Электронный дневник школьника», «Прием показаний приборов учета воды и тепла», «Просмотр информации о посещении и питании в школе, детском саду, колледже» и другими.

— Одними из самых востребованных онлайн-услуг у горожан являются услуги в социальной сфере, — отметила председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.

В числе востребованных услуг и сервисов — запись в кружки, спортивные секции и дома творчества, проверка результатов школьных экзаменов и прием показаний счетчиков электроэнергии.

До этого стало известно, что новый онлайн-сервис для контроля доставки печатных единых платежных документов заработал с 1 февраля на сайте ГБУ «ЕИРЦ города Москвы». Теперь при несвоевременном получении платежного документа можно сообщить об этом на сайте ГБУ.