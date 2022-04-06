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Юрист объяснил, как законно купить валюту в период действия ограничений

Илья Ашуров

Александр Афонин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Юрист объяснил, как законно купить валюту в период действия ограничений
Трейдеры работают на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи. Акции многих компаний в этой день понизились в цене. На очереди — американская валюта / Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС

Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, как в период действия ограничений можно покупать валюту, при этом не нарушив закон.

Юрист рассказал, что покупать безналичную валюту в банках можно в своих банках через приложение или в офисе. Однако наличный вариант покупки пока недоступен.

Эксперт подчеркнул, что покупать или продавать валюту разрешено только в уполномоченных банках. Попытки обойти эти ограничения могут привести к привлечению к административной или даже к уголовной ответственности, добавил Краснов.

Также юрист объяснил, что грозит за незаконный обмен валюты.

Введенные ЦБ ограничения на операции населения с иностранной валютой действуют до 9 сентября. В частности, в указанный период банкам запретили продавать гражданам наличную валюту. Владельцы валютных счетов, открытых до 9 марта, могут вывести свои средства на сумму до 10 тысяч долларов, а все, что сверх этой суммы, получить в рублях.

До этого аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков назвал факторы, повлиявшие на укрепление курса рубля.

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