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Минцифры РФ составило список российских аналогов зарубежных онлайн-сервисов

Полина Долганова

Общество
Минцифры РФ составило список российских аналогов зарубежных онлайн-сервисов
Фото: depositphotos

Минцифры России обнародовали список российских аналогов онлайн-ресурсов и сервисов иностранных IT-компаний.

В перечне сервисы разделены на 15 категорий: от соцсетей до коммерческих площадок.

По данным ведомства, теперь россиянам рекомендуется использовать социальные сети VK, «Одноклассники» и Yappy, мессенджеры Telegram и «ТамТам», маркетплейсы Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» и другие.

11 марта компания Meta*** разрешила призывы к насилию в соцсетях Facebook* и Instagram** в отношении российских военнослужащих, которые участвуют в проведении спецоперации на территории Украины.

В ответ на это 11 марта Генеральная прокуратура потребовала запретить деятельность компании в РФ, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями компании Meta***.

14 марта Instagram** был официально внесен в реестр запрещенных сайтов на территории Российской Федерации. В то же время россияне могут пользоваться этими соцсетями, как и мессенджером WhatsApp, который не попал под блокировку.

*Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.

**Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

***Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

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