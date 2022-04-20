«Не жила, а существовала»: сестра Бузовой рассказала о состоянии после инсульта

Фото: Телеграм-канал Анны Бузовой

Сестра телеведущей Ольги Бузовой Анна два года назад пережила инсульт. По ее словам, первое время после удара она находилась в беспомощном состоянии.

Анна также подчеркнула, что не хочет вспоминать те тяжелые времена, особенно на публике.

— После инсульта я полгода не жила, а существовала. Находилась в жутком состоянии жертвы, когда мне казалось, что я бедная и несчастная. В вечных панических атаках, в вечных походах по врачам и вызовах скорой помощи… Я с трудом вытащила себя из того состояния и сейчас возвращаться в него в онлайн-пространстве не хочу однозначно, — заявила сестра Ольги Бузовой.

Анна добавила, что за подробности о болезни ей обещали большие гонорары, однако она даже не стала рассматривать варианты заработка на своем состоянии и выразила удивление, что кому-то настолько интересны чужие проблемы, передает Пятый канал.

7 февраля мать Ольги и Анны Бузовых Ирина рассказала о ссорах между сестрами.