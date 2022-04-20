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Онлайн-сервис «Вместе с культурой» добавил новую функцию для своих пользователей

Араз Салехов

Город
Онлайн-сервис «Вместе с культурой» добавил новую функцию для своих пользователей
Фото: depositphotos

Пользователей сервиса аренды городских пространств «Вместе с культурой» подключили к пуш-уведомлениям, с помощью которых они смогут получать информацию о рассмотрении своих заявок на бронирование площадок. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Пользователям сервиса аренды городских пространств этот инструмент позволит в режиме реального времени узнавать о статусах рассмотрения их заявок. Это поможет им подготовиться к проведению мероприятия, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Также он добавил, что в столице уже на протяжении нескольких лет используют пуш-уведомления, как инструмент оперативного информирования горожан. В режиме реального времени пользователь получит уведомление о том, что его заявление на аренду площадки подано и успешно зарегистрировано, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что с начала текущего года москвичи арендовали городские помещения через онлайн-сервис «Вместе с культурой» на портале mos.ru 1200 раз.

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