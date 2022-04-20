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Мужчина получил 10 лет колонии за убийство 13-летней давности

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчина получил 10 лет колонии за убийство 13-летней давности
Фото: СК РФ

Суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, совершившего убийство 13 лет назад. Об этом в среду, 20 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, собранные доказательства суд посчитал достаточными для вынесения приговора 45-летнему жителю Подмосковья. Он признан виновным в убийстве своей знакомой, совершенном в ноябре 2009 года.

Ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По имеющимся данным, 1 ноября того года мужчина убил знакомую в ходе ссоры на берегу водоема в Люберецком районе. Позже ее тело нашли в воде, руки и шея убитой были перемотаны. Долгие годы преступление оставалось нераскрытым. Однако в марте 2022 года подозреваемого удалось задержать.

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