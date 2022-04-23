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Три человека погибли в результате взрыва на шахте под Оренбургом

Полина Долганова

Происшествия
Три человека погибли в результате взрыва на шахте под Оренбургом
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Взрыв прогремел на шахте «Гайский ГОК» в городе Гай в Оренбургской области. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что взрыв произошел при проведении взрывных работ.

Всего в шахте находился 91 человек, 88 смогли выбраться самостоятельно.

Позже в местной прокуратуре сообщили, что в результате случившегося три человека погибли.

На месте инцидента работают горноспасатели. По факту случившегося начата проверка, передает ТАСС.

В ноябре 2021 года взрыв прогремел в шахте «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, в трагедии пострадали более ста человек, 51 погиб, в том числе пять спасателей.

26 ноября по факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Однако позднее защита всех подозреваемых обжаловала арест.

2 декабря стало известно, что семьи погибших на шахте дополнительно получат по миллиону рублей от властей Кемеровской области.

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