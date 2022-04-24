Экс-канцлер ФРГ Шредер заявил о невозможности долгосрочной изоляции России

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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Россию невозможно изолировать в долгосрочной перспективе.

— Такую страну, как Россия, нельзя изолировать в долгосрочной перспективе ни политически, ни экономически. Немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть у России. Это не только нефть и газ, но и редкоземельные элементы, — сказал он.

По словам экс-канцлера, после окончания спецоперации на Украине странам Запада придется вновь сотрудничать с Россией, передает РИА Новости.

10 апреля французский политолог и экономист Александр дель Валль высказал мнение, что попытка Вашингтона изолировать Россию может привести к обрушению американской валюты в пользу рубля и юаня. По мнению политолога, восстановлению курса рубля способствуют также продолжение импорта российского газа европейскими государствами и устойчивость торговых отношений Москвы с остальными членами БРИКС.

По его словам, антироссийская политика США может привести к падению доллара. Первым выводом стало решение Саудовской Аравии принимать оплату за свою нефть в рублях и юанях. А решение венгерских властей платить за российское сырье в рублях говорит о начале раскола в Евросоюзе.